        Суспільство

        Армія РФ скинули авіабомби на житлові будинки у Куп’янську: під завалами можуть перебувати люди

        Галина Шподарева
        5 Серпня 2025 18:32
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        Зруйнований будинок у Куп'янську 5 серпня / Фото: Поліція Харківщини
        Зруйнований будинок у Куп'янську 5 серпня / Фото: Поліція Харківщини

        Сьогодні, 5 серпня з 4:30 до 5:00, окупанти завдали ударів керованими авіабомбами по місту Куп’янськ. Зафіксовані влучання у житловий будинок.

        Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

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        За словами місцевих жителів, у підвалі під час бомбардування перебували люди, які там ховалися від постійних обстрілів.

        Унаслідок удару сталося обвалення плит перекриття. Троє цивільних — дві жінки та чоловік — можуть залишатися під завалами.

        Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.


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