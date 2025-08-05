Армія РФ скинули авіабомби на житлові будинки у Куп’янську: під завалами можуть перебувати люди

Сьогодні, 5 серпня з 4:30 до 5:00, окупанти завдали ударів керованими авіабомбами по місту Куп’янськ. Зафіксовані влучання у житловий будинок.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

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За словами місцевих жителів, у підвалі під час бомбардування перебували люди, які там ховалися від постійних обстрілів.

Унаслідок удару сталося обвалення плит перекриття. Троє цивільних — дві жінки та чоловік — можуть залишатися під завалами.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.