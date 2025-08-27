        Суспільство

        Антициклон Mareike принесе суху та сонячну погоду в Україну

        Федір Олексієв
        27 Серпня 2025 21:55
        читать на русском →
        Собака пливе у водоймі / Фото: Facebook/Сергій Козлов
        Собака пливе у водоймі / Фото: Facebook/Сергій Козлов

        В Україні найближчими днями буде суха та сонячна погода завдяки антициклону Mareike.

        Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

        Реклама
        Реклама

        28 серпня у більшості областей очікується +25…+29 градусів, на півдні та заході місцями до +30. У Сумській та Чернігівській областях буде прохолодніше — +20…+23.

        У Києві завтра очікується суха й сонячна погода з температурою близько +25 градусів.

        “Надалі в Україні стане ще тепліше, а впродовж п’ятниці, суботи та неділі, 29-31 серпня, практично повсюди очікується спека до +28+32 градусів, на півдні та сході в окремих районах до +32+34 градусів”, – зазначила синоптикиня.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини