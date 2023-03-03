Аналітики не вірять у те, що Кремль застосує ядерну зброю

Кремль, ймовірно, намагається використати страх Заходу перед ядерною ескалацією конфлікту в Україні для того, щоб спробувати обмежити західну підтримку Києва та уповільнити постачання йому озброєнь. Про це пише американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму новому зведенні, коментуючи розмову між держсекретарем США Ентоні Блінкеном та головою МЗС РФ Сергієм Лавровим у кулуарах саміту G20 у Нью-Делі.

Відомо, що Блінкен у ході цієї розмови зокрема закликав Москву переглянути рішення про призупинення участі в Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3).

“Малоймовірно, що російські офіційні особи будуть вести змістовні переговори щодо відновлення СНО-3”, – вважають аналітики інституту. Також “вкрай малоймовірно, що Кремль застосує ядерну зброю, проте він регулярно висловлює малоправдоподібні загрози ядерній ескалації, намагаючись залякати Захід”, зазначають у ISW.