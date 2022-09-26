ЗСУ знищили начальника ракетних військ та артилерії 35-ї загальновійськової армії РФ полковника Тотікова, – Бутусов

Російське командування зазнало суттєвих втрат на Харківщині.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

“Сьогодні з’явилась інформація про поховання в РФ начальника ракетних військ та артилерії 35-ї загальновійськової армії ЗС РФ полковника Бориса Тотікова.

Російські джерела раніше повідомляли, що напередодні українського наступу під Балаклією по штабу російських військ в Ізюмі завдавались удари ракетами Хаймарс. Саме штаб 35-ї армії відповідав за управління військами в цьому районі, це в їхній полосі стався прорив”, – зазначив журналіст.

За словами Бутусова, є певні підстави говорити, що російське командування зазнало суттєвих втрат у цьому районі.

“Начальник ракетних військ та артилерії – одна з ключових ланок в сучасній війні. Тепер зрозуміло, що розгром росіян був в значній мірі пов’язаний з втратою управління і точним визначенням українською розвідкою дислокації російських штабів та їх точним ураженням”, – підсумував журналіст.