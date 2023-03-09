Кримінал

Україна під ударом. У Харкові пролунало близько 15 вибухів

9 Березня 2023 06:39
59
читать на русском →
війна

Російські окупанти у ніч на 9 березня завдали ракетних ударів по містах України.

Звуки було чутно в Харкові, Одесі, Миколаєві, Житомирі, Дніпрі, Київській, Івано-Франківській, Хмельницькій та Тернопільській областях.

“У Харкові серія вибухів. Поки без подробиць, але прошу всіх бути обережними”, – розповів мер Ігор Терехов.

Міський голова додав, що під прицілом енергетична інфраструктура. У деяких районах є проблеми зі світлом.

Очільник Харківської області Олег Синєгубов зазначив, що ворог завдав близько 15 ударів по місту і області.

Глава Одеської ОВА Максим Марченко поінформував, що внаслідок масованого ракетного удару є влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури області, а також пошкоджені житлові будинки.

У Дніпрі, Рівненській та Волинській областях пролунали вибухи. Тим часом у Сумах процює ППО.

Начальник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій вказав, що ворог завдає ударів по критичній інфраструктурі країни.

Також вибух пролунав у Києві.

“Вибухи в Голосіївському районі столиці. Всі служби слідують на місце. Детальніше – згодом”, – поінформував міський голова Києва Віталій Кличко.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
9 Березня 2023 06:39
59

Україна під ударом. У Харкові пролунало близько 15 вибухів
9 Березня 2023 07:21
8

Сили оборони відбили 110 атак і вразили російський командний пункт, – Генштаб
9 Березня 2023 06:54
19

Російський наступ на сході України незабаром може досягти кульмінації, – ISW
8 Березня 2023 21:52
70

Розвідка США: Російська армія в Україні не просунеться у 2023 році
8 Березня 2023 21:08
228

Офіційно: Олександр Мацієвський – так звали Героя, який кинув в обличчя своїм вбивцям “Слава Україні!”
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

“Ошибочное” убийство любого путинского двойника: последствия
Денис КАЗАНСКИЙ

Неимоверная история происходит в Донецке
Александр КИРШ

Мордор, Запад и КНР готовятся предложить Украине «ничью»
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Психологическая усталость от войны
Александр КИРШ

Новое послание директора мордора:
шантаж разложением и секретная часть
Віталій ПОРТНИКОВ

Навіщо Лукашенко полетів до Сі Цзіньпіна
усі думки