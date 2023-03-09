Україна під ударом. У Харкові пролунало близько 15 вибухів

Російські окупанти у ніч на 9 березня завдали ракетних ударів по містах України.

Звуки було чутно в Харкові, Одесі, Миколаєві, Житомирі, Дніпрі, Київській, Івано-Франківській, Хмельницькій та Тернопільській областях.

“У Харкові серія вибухів. Поки без подробиць, але прошу всіх бути обережними”, – розповів мер Ігор Терехов.

Міський голова додав, що під прицілом енергетична інфраструктура. У деяких районах є проблеми зі світлом.

Очільник Харківської області Олег Синєгубов зазначив, що ворог завдав близько 15 ударів по місту і області.

Глава Одеської ОВА Максим Марченко поінформував, що внаслідок масованого ракетного удару є влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури області, а також пошкоджені житлові будинки.

У Дніпрі, Рівненській та Волинській областях пролунали вибухи. Тим часом у Сумах процює ППО.

Начальник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій вказав, що ворог завдає ударів по критичній інфраструктурі країни.

Також вибух пролунав у Києві.

“Вибухи в Голосіївському районі столиці. Всі служби слідують на місце. Детальніше – згодом”, – поінформував міський голова Києва Віталій Кличко.