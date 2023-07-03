У Харкові знайшли мертвим поліцейського

У Немишлянському районі Харкова о 06:40 поблизу одного з будинків знайшли тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. Він був співробітником поліції.

Про це повідомив речник облпрокуратури Дмитро Чубенко.

“На вулиці біля одного з будинків було виявлено тіло співробітника поліції з вогнепальною раною голови. Біля тіла перебував його табельний пістолет. Загиблий був співробітником одного з районних відділів поліції в Харківській області.”, — сказав Чубенко.

Слідчі вивчають обставини смерті працівника поліції Харківської області.

“Вогнепальне поранення було у голову. Біля тіла лежала табельна зброя, це пістолет. Попередньо, відбулося самогубство, але для перевірки всіх обставин було внесено відомості у ЄРДР за частиною 1 статті 115 ККУ, з приміткою “самогубство”. Після огляду місця події немає підозри про те, що було скоєне вбивство. Але все одно є процедура процедура перевірки місцевих мешканців, особи, яка загинула, його родинних зв’язків, служби, інших обставин для з’ясування обставин смерті”, — сказав Чубенко.