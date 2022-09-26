Кримінал

Сили оборони відбили ворожі штурми поблизу 8 населених пунктів, – Генштаб

26 Вересня 2022 18:43
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війна

Українські військові вдало атакували склади російських окупантів. Крім того, сьогодні ЗСУ відбили всі штурми армії РФ на фронті.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Російські війська зосередили сили на захопленні Донецької області та намагалися зірвати наступ ЗСУ на окремих напрямках. Протягом доби окупанти завдали 2 ракетних удари, 4 рази вдарили авіацією та 7 разів з артилерії, а також вдарили іранськими дронами в Одеській області.

Ворог обстрілював населені пункти вздовж всієї лінії фронту:

  • на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Одноробівка, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Гатище, Кучерівка, Петропавлівка, Куп’янськ-Вузловий, Сенькове, Кам’янка та Голубівка;
  • на Краматорському напрямку – Новоселівка, Щурове, Діброва, Озерне, Закітне, Сіверськ, Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка, Веселе та Білогорівка;
  • на Бахмутському напрямку – Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Григорівка, Бахмут, Весела Долина, Кліщівка, Одрадівка, Зайцеве та Майорськ;
  • на Авдіївському напрямку – Первомайське, Авдіївка, Водяне, Опитне, Мар’їнка, Парасковіївка та Новомихайлівка;
  • на Новопавлівському напрямку Времівка, Вугледар, Павлівка, Микільське та Єгорівка;
  • на Запорізькому напрямку Зелене Поле, Новосілка, Успенівка, Новопіль, Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Червоне, Гуляйпільське та Новоандріївка;
  • на Південнобузькому напрямку від артилерії постраждали 35 населених пунктів.

Окупанти на захоплених територіях посилюють фільтрацію та контрдиверсійні заходи. Росіяни перевіряють телефони українців.

Сьогодні ЗСУ успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Підгородне, Бахмут, Майорськ, Кам’янка, Побєда та Павлівка.

Українська авіація атакувала 13 районів зосередження живої сили і військової техніки РФ, позиції броньованої техніки та 5 позицій зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються.

Ракетні та артилерійські підрозділи атакували 3 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили та техніки противника, позицію зенітних ракетних комплексів, 2 підрозділи ракетних військ і артилерії, 3 склади з боєприпасами, а також 12 окремих важливих цілей.


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