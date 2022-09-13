Кримінал

СБУ затримала “мисливців на HIMARS”

13 Вересня 2022 16:34
101

СБУ затримала ще двох агентів РФ на Миколаївщині, один з яких мав завдання відстежувати реактивні артилерійські системи HIMARS.

Про це повідомляє СБУ.

Один із затриманих збирав і передавав інформацію про розташування та переміщення підрозділів ЗСУ по регіону. Окремо він «полював» на установки високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, які є пріоритетною ціллю для ворога.

Задокументовано, що цей агент передавав окупантам координати об’єктів критичної інфраструктури та корегував удари по Варварівському мосту в Миколаєві.

Інший затриманий – також мешканець обласного центру. Він «працював» на інформаційному фронті, де відповідав за маскування користувачів і прихильників проросійських Телеграм-чатів.

Окрім цього, зловмисник поширював матеріали, у яких виправдовується чи заперечується збройна агресія РФ проти України.

Наразі коригувальнику повідомлено про підозру, а іншому фігуранту підозра готується.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
Думки
Александр КИРШ

Ярославна в 30-м колене умерла — да здравствует Ярославич в 31-м!
Арсен АВАКОВ

1 бутылка вина из коллекции позволила купить 100 пар берцев для ЗСУ
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Наше настоящее. Запретное слово из четырех букв
Александр КИРШ

Почему Украина — страна, а оркостан — стадо
усі думки
ТОП-новини
13 Вересня 2022 15:50
66

ЗСУ визволили понад 300 населених пунктів на Харківщині, – Міноборони
13 Вересня 2022 17:56
40

Повітряні сили “приземлили” два російські літаки
13 Вересня 2022 15:11
128

В ОП презентували перший документ щодо гарантій безпеки
13 Вересня 2022 13:54
155

У Харківській області ЗСУ збили іранський ударний безпілотник
13 Вересня 2022 13:46
55

Поштарі повернулися у Балаклію
Останні новини
усі новини