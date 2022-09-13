СБУ затримала “мисливців на HIMARS”

СБУ затримала ще двох агентів РФ на Миколаївщині, один з яких мав завдання відстежувати реактивні артилерійські системи HIMARS.

Про це повідомляє СБУ.

Один із затриманих збирав і передавав інформацію про розташування та переміщення підрозділів ЗСУ по регіону. Окремо він «полював» на установки високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, які є пріоритетною ціллю для ворога.

Задокументовано, що цей агент передавав окупантам координати об’єктів критичної інфраструктури та корегував удари по Варварівському мосту в Миколаєві.

Інший затриманий – також мешканець обласного центру. Він «працював» на інформаційному фронті, де відповідав за маскування користувачів і прихильників проросійських Телеграм-чатів.

Окрім цього, зловмисник поширював матеріали, у яких виправдовується чи заперечується збройна агресія РФ проти України.

Наразі коригувальнику повідомлено про підозру, а іншому фігуранту підозра готується.