СБУ підтвердила наявність російського паспорта у судді Верховного Суду

Служба безпеки України підвередила, що суддя Верховного Суду Богдан Львов є громадянином росії.

Про це заявила пресслужба Верховного Суду.

Там розповіли, що 3 жовтня СБУ проінформувала Верховний Суд про наявність у судді Львова громадянства російської федерації згідно з даними реєстрів рф.

Також в СБУ зазначили, що перевірка цих даних продовжується, про її результати буде повідомлено додатково.

У ВС повідомили, що о 3 жовтня о 12:00 мали розпочатись збори суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, де мають розглянути питання дострокового звільнення Львова з посади голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Раніше, розслідувачі проєкту «Схеми» заявили, що Богдан Львов, очільник Касаційного господарського суду у складі Верховного суду, має громадянство росії з 1999 року. Сам суддя це заперечував.

За справу взялися правоохоронці, на час розслідування Львова позбавили доступу до державної таємниці.