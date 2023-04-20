Кримінал

Окупанти завдали авіаудару по багатоповерхівці у Вугледарі

20 Квітня 2023 10:47
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Російські війська завдали авіаудару по багатоповерхівці у Вугледарі Донецької області. Внаслідок чого обвалився цілий під’їзд багатоповерхівки, під завалами опинилися люди.

Про це повідомляє 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.

“Це Вугледар і наслідки російського авіаудару в житловий будинок. Житловий будинок! Будівлю, де цивільні люди плекали надію – вижити в цій війні. Замість надії – лиш руїни… і втрачені життя мирних людей. Руйнація і смерть – це все на що здатні росіяни”, – написали військові.


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