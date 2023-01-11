Кримінал

Окупанти обстріляли обласну дитячу лікарню в Херсоні

11 Січня 2023 10:34
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війна

Російські окупанти обстріляли Херсонську обласну дитячу клінічну лікарню.

Про це повідомив глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його словами, російські окупанти продовжують воювати з Херсонською обласною дитячою клінічною лікарнею.

“Вчора ввечері рашисти знову атакували медзаклад – обстріляли місце, де надають медичну допомогу новонародженим малюкам. Пошкоджено 6-поверховий неонатальний корпус – в будівлі вибито вікна”, – йдеться у повідомленні

Також постраждала й поліклініка лікарні, в якій через обстріли вибито значну кількість вікон.

“На щастя, через цю російську атаку люди не постраждали”, – резюмує Янушевич.


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