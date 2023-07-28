На Сумщині росіяни знищили ферму, загинуло півсотні тварин

Вчора, 27 липня, під час обстрілів прикордоння Сумської області росіяни пошкодили два приватних житлових будинки, одна цивільна особа отримала поранення.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

У Білопільській громаді, що зазнала мінометного та артилерійського обстрілів, ворог знищив ферму, загинуло понад півсотні тварин. Також тут було пошкоджено трансформаторну підстанцію.

Загалом же протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів. Зафіксовано 87 вибухів. Загарбники гатили з артилерії та мінометів. Обстріляно 15 населених пунктів у дев’яти територіальних громадах.

Крім уже згаданих, мінометні обстріли зафіксовані у Хотінській, Миропільській, Великописарівській, Есманській та Зноб-Новгородській громадах.

Краснопільська громада крім удару з мінометів зазнала ще й артобстрілу з самохідних артилерійських установок (САУ). З САУ, гармат та мінометів росіяни обстріляли Юнаківську громаду. Тут загорілося пшеничне поле.