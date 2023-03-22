Кримінал

На Київщині та Житомирщині дрони пошкодили цивільні об’єкти: троє загиблих

22 Березня 2023 08:36
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На Київщині внаслідок нічної атаки дронів пошкоджено цивільний об’єкт. Наразі відомо про трьох загиблих. Також є пошкодження на Житомирщині.

Про це повідомляє Київська ОВА.

Також відомо про 7 поранених. Інформація щодо постраждалих ще уточнюється. Людям надається допомога.

На пошкодженому об’єкті працюють підрозділи ДСНС, поліції та решта екстрених служб. Станом на 5:50 пожежу локалізовано.

Крім того, на Житомирщині пошкодження зазнав об’єкт інфраструктури області. Постраждалих немає. Загалом над областю вночі збили три безпілотники, повідомили в ОВА.


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