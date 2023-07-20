Кримінал

Кількість загиблих у Миколаєві зросла до двох

20 Липня 2023 17:08
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ракетний удар

У Миколаєві внаслідок нічної атаки росіян загинуло двоє людей. Рятувальники витягли з-під завалів житлового будинку тіло жінки.

Про це заявив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.

“Станом на 16:35, на жаль, уже двоє загиблих від нічної ворожої терористичної атаки Миколаєва”, – заявив він.

Шайхет додав, що поліція на місцях влучень документує наслідки.

“З-під завалів пошкодженого будинку дістали тіло літньої жінки – дружину загиблого чоловіка, якого дістали з руїн раніше”, – повідомив він.


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