Кримінал

Кількість загиблих у Миколаєві зросла до двох У Миколаєві внаслідок нічної атаки росіян загинуло двоє людей. Рятувальники витягли з-під завалів житлового будинку тіло жінки. Про це заявив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет. “Станом на 16:35, на жаль, уже двоє загиблих від нічної ворожої терористичної атаки Миколаєва”, – заявив він. Шайхет додав, що поліція на місцях влучень документує наслідки. “З-під завалів пошкодженого будинку дістали тіло літньої жінки – дружину загиблого чоловіка, якого дістали з руїн раніше”, – повідомив він.



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