Кількість загиблих у Миколаєві зросла до двох

У Миколаєві внаслідок нічної атаки росіян загинуло двоє людей. Рятувальники витягли з-під завалів житлового будинку тіло жінки.
Про це заявив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.
“Станом на 16:35, на жаль, уже двоє загиблих від нічної ворожої терористичної атаки Миколаєва”, – заявив він.
Шайхет додав, що поліція на місцях влучень документує наслідки.
“З-під завалів пошкодженого будинку дістали тіло літньої жінки – дружину загиблого чоловіка, якого дістали з руїн раніше”, – повідомив він.