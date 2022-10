ЗСУ звільнили на Луганщині шість населених пунктів

Збройні сили України звільнили шість населених пунктів Луганщини. Про це в ефірі національного телемарафону у середу, 5 жовтня, повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Назви населених пунктів, про які йдеться, Гайдай не озвучив, але раніше два найменування називалися – це села Макіївка і Греківка.

Він зазначив, що зараз в тилу росіян вибухають склади з боєприпасами та казарми і закликав жителів Луганщини, які перебувають в російській окупації, виїхати подалі від лінії фронту.

Між тим, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у сьогоднішній телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським відзначив “вражаючий прогрес” українських військових під час проведення контрнаступу.

“Поговорив з президентом Зеленським та відзначив сміливий український народ та військових за їхній вражаючий прогрес у поверненні своєї території від російських агресорів”, – написав він у Twitter.

Столтенберг додав, що Альянс посилить підтримку та допомагатиме Києву “стільки, скільки буде потрібно”.

