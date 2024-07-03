Суспільство

У Дніпрі, Херсоні та Запоріжжі лунають вибухи
3 Липня 2024 09:45
читать на русском →
вибухи
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Повітряні сили повідомили про ракетно-дронову атаку на лівобережжі та півдні України.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, Суспільне та секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко у Telegram, карта повітряних тривог

Спершу ПС повідомили про рух двох груп російських ударних БпЛА: одна з Кіровоградської області, а інша з Херсонської. Ворожі дрони рухалися у напрямку Дніпропетровщини.

“Дніпро − група ударних БпЛА у напрямку міста із заходу! Ракета в напрямку Дніпра! Ракета через Запоріжжя в напрямку Дніпро/Павлоград!”

Згодом Суспільне повідомило, що у Херсоні та Дніпрі чули вибухи. 

Лунали вибухи і в Запоріжжі. 


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
3 Липня 2024 08:36

Єрмак заявив, що  “компромісу з РФ щодо територій не буде”
3 Липня 2024 07:15

Якщо РФ спробує розширити фронт, Україні дозволять стріляти на більшу відстань – Держдеп
2 Липня 2024 21:52

На саміті НАТО на Україну чекають “хороші новини” щодо ППО, – Reuters
2 Липня 2024 21:44

У команді Трампа розповіли про його плани щодо НАТО та України, – Politico
2 Липня 2024 18:09

США невдовзі анонсують пакет воєнної допомоги Україні на понад $2,3 млрд, – Остін
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
Костянтин НЕМІЧЕВ

Що по Харкову?
усі думки