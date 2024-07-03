У Дніпрі, Херсоні та Запоріжжі лунають вибухи

Повітряні сили повідомили про ракетно-дронову атаку на лівобережжі та півдні України.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, Суспільне та секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко у Telegram, карта повітряних тривог

Спершу ПС повідомили про рух двох груп російських ударних БпЛА: одна з Кіровоградської області, а інша з Херсонської. Ворожі дрони рухалися у напрямку Дніпропетровщини.

“Дніпро − група ударних БпЛА у напрямку міста із заходу! Ракета в напрямку Дніпра! Ракета через Запоріжжя в напрямку Дніпро/Павлоград!”

Згодом Суспільне повідомило, що у Херсоні та Дніпрі чули вибухи.

Лунали вибухи і в Запоріжжі.