Золота каблучка — прикраса на всі часи

Каблучки — це не тільки світ неймовірних прикрас, але ще й історична спадщина, котра може багато чого розказати про минуле людства, адже каблучка — одна з найдавніших відомих людині прикрас. Перші каблучки були з кісток, далі із початком ери металу їх навчились виготовляти спочатку з міді, пізніше з золота і срібла. Каблучка свідчила про статус, приналежність до певної верстви населення, наприклад у Древній Римській імперії золота каблучка свідчила про благородство та шляхетність, а срібна про те, що це раб, котрий отримав свободу. Також каблучки виконували функції печаток (ними запечатували листи, грамоти, засвідчували важливі документи) або була відзнакою, за якою члени таємних орденів упізнавали одне одного. А ще це були маленькі «скриньки», як не сумно, як правило для отрути, особливо популярними вони стали з часів Чезаре Борджія. Чого тільки не вигадували майстри: годинники і мініатюрні портрети, схованки для локона коханої… Це дійсно цілий світ прекрасного!

Сучасна золота каблучка

З розвитком цивілізації каблучки ставали все більш популярними та доступними, адже, наприклад у середньовіччі було чітко регламентовано хто і що має право носити, а стосовно діамантів майже до початку XX століття існував жорсткий кодекс правил носіння цих коштовностей, але нехтувати деякими правилами з нього не варто і сьогодні, особливо якщо ви маєте бажання дійсно виглядати вишукано та елегантно. На даний час золота каблучка не просто універсальна прикраса доступна усім, а найкраща можливість висловити почуття, показати своє відношення, свій смак, уподобання, добробут.

Як виглядає сучасна золота каблучка?

Це залежить від наступних факторів:

з чого вона зроблена — біле чи червоне золото;

з вставками чи без;

фалангова.

Звичайно хотілось би побачити усе і зразу, і така можливість є, замість обтяжливих відвідин магазинів, варто зазирнути сюди і ви будете просто вражені багатством асортименту.

Тому ми зробимо невеличкий екскурс для кращого розуміння та для того, щоб користуючись певними орієнтирами впевнено розбиратися, яка ж каблучка нам потрібна!

Орієнтири при покупці золотої каблучки

Каблучки з червоного золота

Напевне найбільша підгрупа! Чого тут тільки немає! Вона об’єднує в собі усі каблучки виконані з червоного золота! Їх особливість — це класика, шляхетний вигляд, м’яке ніжне сяйво металу. Тут ви можете знайти прикрасу на будь-який смак та гаманець. Більшість жінок та дівчат віддають перевагу каблучкам саме у червоному золоті, оскільки воно традиційне для нас, прикраси виконані в ньому радують око та тішать свою господиню.

Каблучки з білого золота

Каблучки виконані з білого золота — модна тенденція останніх десятиліть. Їх особливість — вони підсилюють сяйво камінчиків, тому саме в білому золоті виконано багато прикрас з діамантами. Але також дуже гарно будуть виглядати каблучки з якісними фіанітами в білому золоті. Родієве покриття надає золотій каблучці особливого блиску та гладкості, забезпечуючи таким чином на багато років бездоганний вигляд прикрасі. А ще є каблучки з двох видів золота — червоного і білого, вони дійсно дуже красиві та незвичні!

Каблучка золота з вставками

Коли мова заходить про вставки, то найперше на думку спадають діаманти! Так дійсно, найкращі і найбільш улюблені жінками вставки у прикрасах — діаманти, адже вони перетворюють прикраси на коштовності! Окрім діамантів у якості вставок можуть виступати інші коштовні камінчики — смарагди, сапфіри, рубіни, муассаніти, топази. Також можуть бути онікс, агати, бірюза, перламутр, бурштин, фіаніти, цитрини, турмаліни, шпінелі, кварци, перли, малахіти, емалі — всі вставки допомагають зробити каблучки дійсно дуже красивими та особливими, перетворюючи їх на прикраси вашої мрії!

Каблучки золоті без вставок

Ця група каблучок — особлива! Вона для поціновувачів незвичних, нетривіальних прикрас. Тут можна знайти як невеличку акуратну каблучку на кожен день, так і досить помітну та виразну — цілий перстень! Є вироби з двох видів золота, котрі легко будуть поєднуватися з прикрасами як з білого, так з червоного золота. Мінімалістичні, делікатні, з багатим декором, незвичним дизайном, величенькі — це все чекає вас саме тут!

Каблучки золоті фалангові

Тренд останнього десятиліття! Їхня друга назва «knuckle ring» дослівно «кілечко на кісточці», або ще називають міді. На відміну від традиційних каблучок їх носять на двох верхніх фалангах пальчиків, або поодинці, або парою, або у комбінації із класичною каблучкою. Ще одна особливість цих цікавих штучок — як правило кілечко не замкнуте в коло, а ніби обхвачує-обнімає пальчик, створюючи дуже цікаву неординарну прикрасу.

Корисні висновки для вдалої покупки золотої каблучки

Наша золота каблучка має носитися щодня? Тоді це може бути витончена каблучка без вставок, або з невеличкою делікатною вставкою.

Золота каблучка для урочистого виходу? Тоді це буде каблучка досить величенька, з багатим декоруванням, можуть бути присутні помітні вставки з дорогоцінного каміння — діаманти, смарагди, сапфіри тощо.

Подарунок дорогій людині? Купуйте класичні золоті каблучки! Можна з діамантами, можна зі стриманими вставками, чи з двох видів золота — ніколи не помилитесь!

Подарунок для особливої людини? Золоті каблучки варіації світових брендів! Ван Кліф, Шопард, Картье, Луі Вітон — величезний вибір від вітчизняних виробників! Або фалангові золоті каблучки!

Nota Bene!

При покупці золотої каблучки враховуйте з якими прикрасами вона буде носитися: метал, дизайн, вставки — все це має гармоніювати, разом складатися у цілісну мистецьку картину та виступати як один образ!

Компанія «Ювелір Капітал» пропонує вам величезний вибір прикрас як власного виробництва, так і виробництва провідних вітчизняних компаній. Завдяки цьому бренд дійсно в змозі задовольнити найвибагливіший смак, адже до вашої уваги оригінальні сучасні прикраси від українських майстрів-ювелірів, так і мистецько виконані репліки світових брендів. Завдячуючи цьому ви зможете створити саме ваш, унікальний образ, ваш унікальний стиль, котрий буде відрізнятися від інших та виділяти вас серед натовпу, додаючи вам впевненості у своїх силах, красі та чарівності!