Політика

ЗМІ: ЄС поки не взяв зобов’язань щодо постачання Україні бойової авіації

9 Лютого 2023 19:21
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зброя

Євросоюз поки не взяв на себе жодних зобов’язань щодо надання Україні винищувачів, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на офіційного представника ЄС.

“Європейські лідери дали зрозуміти Володимиру Зеленському, що вони готові надати велику військову допомогу Україні, але поки що ніхто не взяв на себе зобов’язання щодо надання винищувачів, сказав представник ЄС”, – пише Bloomberg.

Раніше український президент Володимир Зеленський повідомив у Брюсселі на прес-конференції з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн, що вже є певні позитивні рішення щодо передачі Україні західних винищувачів, але Росії про них знати не слід.

“Щодо винищувачів є певні позитивні рішення, які залишилися за лаштунками”, – сказав він.

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що питання постачання далекобійної зброї та винищувачів для України “може бути вирішене”, пообіцявши надати деталі пізніше.


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