Суспільство

Зеленський заявив, що військові просять мобілізувати більше

23 Серпня 2023 18:11
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зеленський, мобілізація

Військове командування закликало президента України дозволити мобілізовувати більше людей на війну.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на пресконференції в рамках “Кримської платформи”.

Журналістка запитала голову держави, чи буде посилення або прискорення мобілізації, враховуючи контрнаступ і втрати, і чи будуть “служити всі”.

Президент не дав прямої відповіді. 

“Скажу відверто, військові до мене звернулися з цим, щоб дати можливість більше мобілізовувати… Все. Більше поки що не можу вам нічого сказати”.


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