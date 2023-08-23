Зеленський заявив, що військові просять мобілізувати більше

Військове командування закликало президента України дозволити мобілізовувати більше людей на війну.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на пресконференції в рамках “Кримської платформи”.

Журналістка запитала голову держави, чи буде посилення або прискорення мобілізації, враховуючи контрнаступ і втрати, і чи будуть “служити всі”.

Президент не дав прямої відповіді.

“Скажу відверто, військові до мене звернулися з цим, щоб дати можливість більше мобілізовувати… Все. Більше поки що не можу вам нічого сказати”.