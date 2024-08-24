Політика

Зеленський присвоїв Сирському звання генерала
24 Серпня 2024 14:42
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Президент України Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський / Фото ОПУ

Президент України Володимир Зеленський присвоїв українським військовим нові звання. Зокрема, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський став генералом, начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич отримав звання генерал-лейтенанта, командувач об’єднаних сил ЗСУ Андрій Гнатов – генерал-майора.

Про це йдеться в указах президента України від 24 серпня.

Президент Володимир Зеленський також присвоїв нові звання таким військовим та силовикам:

  • заступник голови Служби зовнішньої розвідки України, полковник Олег Луговський отримав звання бригадного генерала.
  • начальник Головного слідчого управління Служби безпеки України Андрій Швець отримав військове звання бригадного генерала юстиції.
  • начальник апарату голови Служби безпеки України Олег Головаш отримав військове звання бригадного генерала.
  • голова адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Олександр Яковець отримав звання генерал-майора.
  • начальник Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України Олександр Комаренко отримав звання генерал-майора.
  • командувач Сил логістики Збройних Сил України Володимир Карпенко отримав звання генерал-майора.
  • заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Горбатюк Володимир отримав звання генерал-майора.

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