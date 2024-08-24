Зеленський присвоїв Сирському звання генерала

Президент України Володимир Зеленський присвоїв українським військовим нові звання. Зокрема, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський став генералом, начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич отримав звання генерал-лейтенанта, командувач об’єднаних сил ЗСУ Андрій Гнатов – генерал-майора.
Про це йдеться в указах президента України від 24 серпня.
Президент Володимир Зеленський також присвоїв нові звання таким військовим та силовикам:
- заступник голови Служби зовнішньої розвідки України, полковник Олег Луговський отримав звання бригадного генерала.
- начальник Головного слідчого управління Служби безпеки України Андрій Швець отримав військове звання бригадного генерала юстиції.
- начальник апарату голови Служби безпеки України Олег Головаш отримав військове звання бригадного генерала.
- голова адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Олександр Яковець отримав звання генерал-майора.
- начальник Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України Олександр Комаренко отримав звання генерал-майора.
- командувач Сил логістики Збройних Сил України Володимир Карпенко отримав звання генерал-майора.
- заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Горбатюк Володимир отримав звання генерал-майора.