Зеленський: новий крок МКС – ордери на арешт іще двох представників російського керівництва

Сьогодні є новий крок Міжнародного кримінального суду – ордери на арешт іще двох представників російського керівництва. Цього разу командувачів російських убивць – дальньої авіації та Чорноморського флоту РФ.

Про це у своєму відеозверненні заявив Президент України Володимир Зеленський.

Сьогодні є новий крок Міжнародного кримінального суду – ордери на арешт іще двох представників російського керівництва. Цього разу – військових керівників. Командувачів російських убивць – дальньої авіації та Чорноморського флоту держави-терориста. Зокрема, вони здійснювали та здійснюють терористичну кампанію проти нашої держави та людей – удари проти нашої енергетики, нашої цивільної інфраструктури. Це очевидні злочини – воєнні злочини Росії та злочини проти людяності. І саме щодо цього є принциповий рух у Міжнародному кримінальному суді.

Коли міжнародна юстиція починає працювати, її вже не зупинити. Справедливість для України, для українців та для міжнародної спільноти загалом обов’язково буде відновлено. Я дякую прокурору Міжнародного кримінального суду Каріму Хану, усій команді Міжнародного кримінального суду та нашій українській команді, що працює заради відновлення справедливості, – усім слідчим, які розслідують російські злочини війни, усім експертам, які допомагають, Генеральному прокурору та його Офісу й усім правоохоронцям України. Російські вбивці будуть відповідати – і це точно.

Я хочу сьогодні подякувати усім нашим воїнам, усім підрозділам, які відновлюють безпеку та контроль і в українському небі, і в нашому Чорному морі. Україна довела, на що ми здатні, на що здатна наша сила. Про це говорить і кількість збитих російських військових літаків, і можливості наших хлопців щодо російського флоту. Немає вже для російських терористів безпечних гаваней у Чорному морі й не буде. І не буде для них безпечного простору в небі – за умови достатньої нашої української міцності. Це стосується як постачання від партнерів, так і нашого внутрішнього виробництва.

Сьогодні провів кілька нарад щодо цього. Був звіт Мінстратегпрому щодо нашого оборонного виробництва, а також відповідної комунікації з партнерами. Досягнуті нещодавно домовленості реалізуємо якнайшвидше – щодо постачання і щодо спільних проєктів. Я вдячний усім у світі, хто допомагає принципово, вчасно та без збоїв.

Також провів нараду з міжнародним блоком уряду, Офісу щодо ключових проблемних питань на окремих напрямах. Плануємо наші дії на цей місяць, на цю весну, щоб дати Україні необхідну силу та необхідні можливості. Україна має досягти своїх цілей, ми всі разом у світі маємо відновити повну силу міжнародного права. І коли це буде, жодна держава-терорист, як Росія, не зможе нічого диктувати своїм сусідам чи всьому світу.

Я дякую всім, хто допомагає Україні! Дякую всім, хто б’ється й працює заради нашої держави та людей.