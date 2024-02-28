Політика

Зеленський і Санду обговорили ситуацію в Придністров’ї

28 Лютого 2024 20:42
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зеленський, молдова
Зустріч Санду і Зеленського / Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 28 лютого, обговорив зі своєю молдовською колегою Маєю Санду спроби РФ дестабілізувати ситуацію в Придністровському регіоні.

Про це повідомляє пресслжуба ОП.

Зазначається, що глави держав обговорили нещодавні події в Придністровському регіоні Молдови, спроби Росії дестабілізувати там ситуацію та дієві інструменти протистояння впливу країни-агресора.

“Дякую за ваші слова підтримки. Ми абсолютно на вашому боці. Ми підтримуємо вас і ваших людей”, – наголосив Зеленський.

Окрему увагу під час переговорів президенти приділили функціонуванню транспортних коридорів для експорту української продукції територією Молдови.

Співрозмовники наголосили, що інтеграція України та Молдови до Європейського Союзу є спільною метою двох країн, і домовилися про подальшу взаємну підтримку та координацію зусиль на шляху до членства в ЄС.


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