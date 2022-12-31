Збиті ракети та відсутнє світло: що відомо про сьогоднішній обстріл

У Повітряних силах зауважають, що масований ракетний обстріл на свято окупанти запланували заздалегідь.

По обіді 31 грудня Російська Федерація масовано атакувала ракетами українські міста. Найбільше постраждав Київ. Ракети запускали як комплекси наземного базування, так стратегічна авіація із Каспійського моря. Внаслідок атаки у деяких областях немає елетропостачання. Є жертви та постраждалі.

Все, що відомо про терористичну атаку по Україні – зібрав ТСН.ua.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний повідомив, що країна-терористка Росія випустила більше 20 крилатих ракет, 12 з яких вдалося збити. Цілі ударів – цивільні обʼєкти.

“Попередньо, противник здійснив пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування. Силами і засобами нашої протиповітряної оборони знищено 12 крилатих ракет: 6 в межах Київської, 5 Житомирської та 1 Хмельницької областей”, – написав Залужний.

У командуванні Повітряних сил зазначають, що масований обстріл на новорічні свята окупанти заздалегідь розділили мінімум на дві частини: 29 грудня та 31-го. Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, сьогодні було продовження масованої атаки.

Під час масованої атаик компанія ДТЕК запровадила екстрені відключення світла у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях. У компанії зауважили, що такий превентивний крок дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, “якщо ворожі ракети досягнуть цілі. Також світла немає у частині Хмельницького. Електропостачання зникло після удару по місту.

О 16:20 мер столиці Віталій Кличко повідомив, що без електроенергії наразі 30% споживачів через аварійні відключення. Водо-теплопостачання є. Система життєзабезпечення столиці працює в штатному режимі.