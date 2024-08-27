Завтра Україна буде однією з найспекотніших європейських країн

Максимальна температура повітря протягом дня 28-го серпня становитиме у більшості областей України +30+35 градусів.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
У південній частині України можливі короткочасні грозові дощі, які зумовлені діяльністю циклонічної зони над Чорним морем. Завдяки цьому температура повітря подекуди знизиться до +28…+30. Втім, більшість території й надалі перебуватиме у сухій повітряній масі.
Також виникатиме сильніший вітер переважно східних напрямків через протистояння потужного антициклону на півночі та циклону на півдні.
У Києві 28 серпня буде сухо, температура підніметься до +33. Можливий поривчастий вітер.
“Найближчими днями в столиці переважатиме спекотна погода, лише 2 вересня очікується короткочасне послаблення спеки, якраз на початок навчального року. Проте загалом спека ще в Україні триватиме”, – додала Діденко.