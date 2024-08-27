Суспільство

Завтра Україна буде однією з найспекотніших європейських країн
27 Серпня 2024 21:51
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Річка Дністер / Фото: Національний природний парк "Хотинський"

Максимальна температура повітря протягом дня 28-го серпня становитиме у більшості областей України +30+35 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

У південній частині України можливі короткочасні грозові дощі, які зумовлені діяльністю циклонічної зони над Чорним морем. Завдяки цьому температура повітря подекуди знизиться до +28…+30. Втім, більшість території й надалі перебуватиме у сухій повітряній масі.

Також виникатиме сильніший вітер переважно східних напрямків через протистояння потужного антициклону на півночі та циклону на півдні. 

У Києві 28 серпня буде сухо, температура підніметься до +33. Можливий поривчастий вітер. 

“Найближчими днями в столиці переважатиме спекотна погода, лише 2 вересня очікується короткочасне послаблення спеки, якраз на початок навчального року. Проте загалом спека ще в Україні триватиме”, – додала Діденко.


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