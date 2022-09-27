Кримінал

Затримано “наводчика” дронів-камікадзе по Одещині

27 Вересня 2022 12:15
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одеса, сбу

СБУ затримала російського агента, який “наводив” удари дронів-камікадзе на півдні Одещини.

За інформацією Служби, він розвідував місця дислокації та переміщення Сил оборони України на півдні, збираючи інформацію про місця базування підрозділів ЗСУ, силових і правоохоронних структур, кількість особового складу та військової техніки.

Крім цього, він встановлював точні координати блок-постів і об’єктів критичної інфраструктури, особливо у сфері тепло- та енергопостачання.

Ці дані ворог планував використати для підготовки диверсій і здійснення повітряних ударів, у тому числі крилатими ракетами та дронами-камікадзе.

За даними слідства, зрадником є мешканець міста Рені, якого завербували спецслужби рф після початку повномасштабного вторгнення.

Він передавав окупантам розвіддані через анонімний Телеграм-канал, у вигляді «фотозвіту» та позначок на електронній карті з детальним описом «спостережень».

Зловмисника затримали на спробі передачі закритих відомостей до рф.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру.


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