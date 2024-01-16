Суспільство

Залужний поінформував про ситуацію на фронті голову Військового комітету НАТО

16 Січня 2024 21:39
читать на русском →
Залужний, нато

Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний провів у вівторок телефонну розмову з головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером.

“Поінформував адмірала Бауера про ситуацію на фронті. У цьому контексті обмінялися думками стосовно тактики та стратегії України і Альянсу в умовах широкомасштабного російського вторгнення. Наголосив, що у війні такої інтенсивності і масштабу, саме технології відіграють важливу роль. Обговорили перспективу та можливості об’єднання технологічних зусиль України та НАТО для досягнення перемоги”, – написав Залужний у своєму телеграм-каналі.

Залужний і Бауер домовилися детально звернути увагу на низку важливих питань завтра під час засідання, до якого головком ЗСУ долучиться у форматі відеоконференції.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
16 Січня 2024 21:53

Росіяни вдарили ракетами по Харкову
16 Січня 2024 21:18

Європарламент розгляне позбавлення Угорщини права голосу
16 Січня 2024 21:04

Польські перевізники завершили акцію протесту на кордоні з Україною
16 Січня 2024 20:48

Обстріл Нью-Йорка: ДСНС призупинила пошукові роботи, під завалами можуть бути люди
16 Січня 2024 19:32

Нове засідання в форматі “Рамштайн” відбудеться 23 січня
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Павло КАЗАРІН

Україна складатиме іспит, імʼя якому – мобілізація
Віталій ПОРТНИКОВ

Безугла закрила Раду
Юрій САПРОНОВ

Ярмарок марнославства
Андрій ОНІСТРАТ

Війну фізично ведуть непрофесійні військові
Ігор ЧЕРНЯК

Про Харків. Без прикрас
Юрій САПРОНОВ

Гітлер не руйнував історичний центр Харкова
усі думки