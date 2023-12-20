За 2023 рік поліція вилучила 18 тисяч незаконних гранат 

Заступник голови Нацполіції України Андрій Нєбитов 20 грудня заявив, що за цей рік поліцейські вилучили 18 тисяч гранат у громадян, які ті тримали незаконно. Велику кількість боєприпасів вилучають на блокпостах.

Про це Нєбитов говорив в ефірі Суспільне Спротив.

Цьогоріч правоохоронці зафіксували 228 вибухів гранат через необережну поведінку українців або вчинення інших злочинів. У 104 із цих випадків є загиблі.

До цього переліку включена й трагедія на Закарпатті, яка сталася 15 грудня під час сесії Керецьківської сільської ради. Тоді депутат зі “Слуги народу” Сергій Батрин підірвав гранати. Внаслідок травм помер один чоловік.

На сьогодні є 2 шляхи походження незаконних гранат, за словами Нєбитова: деокуповані території, де війська РФ покинули під час відступу дуже багато зброї, і завезення боєприпасів із зони активних бойових дій. Розповсюдження відбувається і через кримінальний збут, і просто через “подарунки” людей одне одному.

“Гранати є складною річчю щодо обліку. Це боєприпаси, вони не мають індивідуального ідентифікаційного номера, як, наприклад, автомат чи пістолет”, — каже Нєбитов.

Посадовець навів порівняльну статистику, скільки незаконних боєприпасів вилучали правоохоронці протягом трьох останніх років:

у 2021 році за рік вилучили 3236 гранат;

у 2022-му — 5800;

за неповний 2023 рік — 18 тисяч гранат.

Близько 3 тисяч таких гранат поліцейські вилучили на блокпостах, де громадян перевіряють на в’їзді.

“Поліція неодноразово наголошувала, що боєприпаси небезпечні як для людини, яка їх зберігає, так і для оточення. Тому закликаємо віддавати їх поліції і таким чином допомагати ЗСУ”, — каже посадовець.

Легально купити в Україні гранати і зберігати у себе неможливо, наголосив Андрій Нєбитов.