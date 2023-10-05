Суспільство

З Херсонщини евакуювали понад 300 дітей 

5 Жовтня 2023 20:26
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херсонщина, евакуація

З Херсонської області від 14 вересня, коли оголосили обов’язкову евакуацію дітей, вивезли вже 305 дітей з їхніми сімʼями.

Про це повідомляє Херсонська ОВА у Facebook.

За даними ОВА, 5 жовтня з Білозерки виїхала ще одна родина. Евакуаційним поїздом мати, троє дітей та кішка евакуювалися до Хмельницького.

Там їх зустрінуть представники Хмельницької ОВА та “Червоного Хреста”, які доставлять родину до місця тимчасового проживання.

Також тим, хто вирішив евакуюватися надають грошові виплати, гуманітарну допомогу, психологічну та юридичну підтримку.

“Охочі виїхати з небезпечних територій можуть звернутися до контактного центру Херсонської ОВА: 0800 101 102 або безпосередньо до працівників органів місцевого самоврядування вашого населеного пункту”.


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