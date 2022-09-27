Як ЗСУ намагаються охопити Лиман

Прес-секретар відділу зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва (AIE) опублікував “живу” карту просування українських військ з 15 по 25 вересня за даними американського Інституту вивчення війни та AIE.

На карті видно, наскільки українська армія просунулася до Лимана з південного заходу та заходу та наскільки вклинилася в окуповану територію на півночі від нього. Американські аналітики вважають, що українці намагаються оточити угруповання російських військ у Лимані.

Maps from @criticalthreats and @TheStudyofWar show how advancing Ukrainian forces are working to encircle Russian forces in occupied Lyman, Donetsk oblast. pic.twitter.com/BoLqP9eaPE — Brady Africk (@bradyafr) September 26, 2022

Між тим президент Володимир Зеленський заявив, що особливо гостра ситуація зараз складається на Донеччині, де українські військові щосили стримують активність російської армії.

“Саме там зараз наша мета номер один, оскільки і для окупантів Донбас – все ще мета номер один”, – сказав президент України у вечірньому зверненні.

“Постійні спроби російського наступу в Донецькій області, напевно, увійдуть в історію воєн як одне з найцинічніших вбивств своїх же солдатів”, – додав Зеленський.

Він наголосив, що головним завданням для командування зараз є забезпечення української армії зброєю та боєприпасами.