Політика

Як ЗСУ намагаються охопити Лиман

27 Вересня 2022 07:16
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війна

Прес-секретар відділу зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва (AIE) опублікував “живу” карту просування українських військ з 15 по 25 вересня за даними американського Інституту вивчення війни та AIE.

На карті видно, наскільки українська армія просунулася до Лимана з південного заходу та заходу та наскільки вклинилася в окуповану територію на півночі від нього. Американські аналітики вважають, що українці намагаються оточити угруповання російських військ у Лимані.

Між тим президент Володимир Зеленський заявив, що особливо гостра ситуація зараз складається на Донеччині, де українські військові щосили стримують активність російської армії.

“Саме там зараз наша мета номер один, оскільки і для окупантів Донбас – все ще мета номер один”, – сказав президент України у вечірньому зверненні.

“Постійні спроби російського наступу в Донецькій області, напевно, увійдуть в історію воєн як одне з найцинічніших вбивств своїх же солдатів”, – додав Зеленський.

Він наголосив, що головним завданням для командування зараз є забезпечення української армії зброєю та боєприпасами.


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