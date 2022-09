Як ЗСУ намагаються охопити Лиман

Прес-секретар відділу зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва (AIE) опублікував “живу” карту просування українських військ з 15 по 25 вересня за даними американського Інституту вивчення війни та AIE.

На карті видно, наскільки українська армія просунулася до Лимана з південного заходу та заходу та наскільки вклинилася в окуповану територію на півночі від нього. Американські аналітики вважають, що українці намагаються оточити угруповання російських військ у Лимані.

Maps from @criticalthreats and @TheStudyofWar show how advancing Ukrainian forces are working to encircle Russian forces in occupied Lyman, Donetsk oblast. pic.twitter.com/BoLqP9eaPE