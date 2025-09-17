Зберігання запасів продуктів на складі – складний і відповідальний процес, який вимагає суворого дотримання санітарних норм, температурного режиму і правильної організації простору. Від цього залежить не тільки збереження продукції, але і безпека споживачів. Важливо також використовувати якісні стелажні системи, а виробник стелажів допоможе грамотно їх підібрати, враховуючи ряд факторів.

Як зберігати запаси продуктів на складі?

Основні правила зберігання продуктів регламентуються санітарними нормами і правилами (СанПіН), а також міжнародними стандартами, такими як HACCP.

Контроль температурного і вологісного режиму

Швидкопсувні продукти (молочна продукція, м’ясо, риба, готові страви) – вимагають зберігання в холодильних камерах при температурі +2…+6°C.

Заморожені продукти (м’ясо, риба, овочі) – зберігаються в морозильних камерах при температурі -18°C і нижче.

Сухі продукти (крупи, борошно, цукор, консерви) – зберігаються в сухих, темних і добре провітрюваних приміщеннях при температурі +12…+17°C і вологості не вище 65%.

Дотримання товарного сусідства

Заборонено спільно зберігати сирі продукти (м’ясо, риба) і готові до вживання. Заборонено зберігати продукти, що мають сильний запах (наприклад, спеції, копченості), поруч з продуктами, які легко вбирають запахи (наприклад, хліб, сир, молочні продукти). Заборонено спільне зберігання харчової/нехарчової продукції (побутова хімія, пакувальні матеріали, будівельні товари).

Принципи організації зберігання

Продукти потрібно зберігати на стелажах або підтоварниках, виключаючи їх контакт з підлогою і стінами. Це забезпечує циркуляцію повітря, запобігає псуванню від вологи і спрощує прибирання.

Варто використовувати принцип ротації FIFO. Продукція з більш раннім терміном придатності повинна розташовуватися ближче до зони відвантаження, щоб її використовували в першу чергу. Всі продукти повинні бути чітко марковані: назва, дата виробництва, термін придатності. Це допомагає вести облік і уникати помилок.

Санітарні вимоги

Приміщення повинні бути чистими, сухими і без шкідників (гризунів, комах). Проведення регулярної дезінфекції та дезінсекції. Співробітники складу повинні дотримуватися особистої гігієни.

Які потрібні стелажі?

Перед тим, як стелаж купити Київ, необхідно ознайомитися з їх різновидами і відмінними характеристиками.

Палетні стелажі – найпоширеніший тип для зберігання товарів на палетах. Вони ідеально підходять для великих обсягів однорідної продукції. Бувають фронтальні (забезпечують прямий доступ до кожної палети. Це зручно для складів з великим асортиментом і середнім товарообігом), набивні (палети завантажуються одна за одною по глибині. Це ідеальний варіант для зберігання великої кількості однотипного товару, оскільки дозволяє максимально використовувати простір), гравітаційні (палети завантажуються з одного боку і під дією сили тяжіння скочуються до зони вивантаження).

Поличні стелажі – для зберігання товарів в коробках, ящиках або розсипом. Вони підходять для складів з великим асортиментом, але з невеликою кількістю кожного найменування. Можуть бути архівні (легкі, підходять для зберігання невеликих предметів), вантажні (більш міцні, підходять для важких коробок).

Мезоніни – багаторівнева стелажна система, яка дозволяє максимально використовувати висоту складу. Вона ідеально підходить для ручного відбору замовлень і поділу різних зон зберігання.

Вибір стелажів залежить від типу продуктів, їх упаковки і обсягу.