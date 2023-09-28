Виробник крабових паличок VICI годує учасників СВО

Литовська компанія «Viciunaj Group», виробник крабових паличок Vici, допомагає учасникам «спеціальної воєнної операції».

Про це пише відома блогерка Олена Монова на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, у неї є інформація щодо маркетингового ходу «Вічунай», яка запитує своїх споживачів, яким чином вони допомагають російським солдатам, учасникам СВО.

«Знаєте, від кого це питання? Компанія Вічюнай, та сама, що крабові палички Вічі. Яких досі повно в наших супермаркетах. Мені коли це принесли зі словами «Монова, ти ж збираєш в колекцію оцих всіх хитрих, ти це бачила?» — я аж хрюкнула. Ну бо одна справа (хоча все одно гниль) — коли тихо сидиш на двох стільцях одразу, але не лізеш і не відсвічуєш в питаннях безпосередньо війни, таке собі «внєпалітікі» від бізнесу, і геть інша справа, коли ти відкрито і публічно підтримуєш агресора і вбивцю, при цьому напарюючи свої крабові палки жертві агресії на прилавки. Вони НЕ СОРОМЛЯТЬСЯ», – пише блогерка.

У своєму пості Олена Монова ставить закономірне питання, чому продукція компанії, що не йде з російського ринку та підтримує військових агресорів, досі присутня на прилавках в Україні. На її думку, на Viciunaj потрібно якнайшвидше накласти санкції.

«Як ми бачимо, компанія активно присутня в росії. Досі. Попри всі заяви про вихід з російського ринку і продаж там бізнесу (вже півтора року виходять і продають, і все ніяк). Нові вакансії, податки, суди за торговельну марку, голосування про «наших ваєних в есвео». Зрештою продовження реконструкції своїх цехів в Совєцьку (місто у Калінінградській області, де «Вічунай» має завод – Ред.). Може, вже пора на вихід з України?» – задається питанням Олена Монова.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення росії в Україну литовський бренд «Viciunaj Group» під тиском громадськості та журналістів неодноразово заявляв про вихід з росії та продаж своєї дочірньої компанії, проте кожного разу цей процес затягувався. Натомість стало відомо, що Vici відновлює свої потужності у рф та залишається одним з найулюбленіших брендів російських споживачів. Крім того, згідно з фінансовою звітністю компанії за 2021 рік, Viciunaj отримала 17,5 мільярда рублів (за тодішнім курсом $236 млн) виручки. А чистий прибуток склав 351 мільйон рублів ($4,74 млн). Відповідно, компанія є одним крупних платників податків до бюджету росії, переважна частина якого йде на фінансування війни проти України.