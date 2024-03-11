Видавали себе за співробітників ТЦК і ошукували громадян: у Києві поліція затримала злочинну банду

У Києві правоохоронці повідомили про підозру чотирьом членам злочинного угруповання, які представлялися членами ТЦК і ДБР та ошукували громадян. Загалом їх підозрюють у десятьох епізодах злочинної діяльності: шахрайства, вимагання та викрадення людини.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

“До складу угруповання входили мешканці столиці, які представляючись співробітниками поліції, ТЦК та інших правоохоронних органів, заволодівали коштами громадян”, — повідомив начальник Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Андрій Рубель.

За його словами, кожен з фігурантів виконував свою роль: розробляв план та методи вчинення злочинів, підшукував виконавців та автомобілі, які використовувалися членами групи. Деякі з учасників мають кримінальний досвід за тяжкі злочини та їх неодноразово затримували поліцейські.

Один із підозрюваних був давно знайомим з 42-річним підприємцем та у січні 2024 запропонував йому допомогу в оформленні “білого” військового квитка у зв’язку нібито із захворюванням крові аби чоловік уникнув можливого призову на військову службу. Вартість своїх послуг “помічник” оцінив у 388 тис. грн, зазначають у столичній прокуратурі.

Після одержання цієї суми зловмисник залучив до шахрайської схеми ще трьох спільників, які розподілили між собою ролі для подальших незаконних заробітків.

Протягом січня-березня 2024 року члени злочинної групи у різний спосіб погрожували потерпілому “відправкою на фронт”, телефонували, відправляли “фейкові” скриншоти начебто від працівників ТЦК, чекали потерпілого біля дому та роботи, переодягалися у військову форму для переконливості. Таким чином вони змушували чоловіка платити їм знову і знову.

В одному з епізодів шахрайства підозрювані під виглядом військових та співробітників ДБР організували фейкове затримання потерпілого та під погрозами отримали від нього його 600 тис. грн. за “закриття питання” нібито за підробку військового квитка.

“Згодом підозрювані розіграли виставу, начебто везуть постраждалого до одного з районних ТЦК і після проходження комісії його відправлять служити в Третю окрему штурмову бригаду, яка знаходиться в зоні найзапекліших бойових дій. І знову аби все залагодити, з чоловіка вимагали гроші”, — йдеться у повідомленні прокуратури.

Також зловмисники, погрожуючи потерпілому, розповідали, що брата одного з учасників злочинної схеми призначили на керівну посаду в ТЦК у Києві та відправляли фальшиві довідки про зарахування на військову службу до ЗСУ.

Крім того, фігуранти просили перераховувати гроші на жгути та дрони нібито для військових. Загалом, під різними приводами учасники злочинної групи отримали від постраждалого близько 1,7 млн грн потерпілого.

У Нацполіції додають, що коли потерпілий відмовився їм сплачувати кошти, фігуранти силою посадили його до свого авто та фізичними погрозами змусили перерахувати кошти на банківську картку учасника злочинної групи.

“Восьмого березня оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві, слідчі Печерського управління поліції за силової підтримки спецпризначенців ДСР затримали організатора та двох учасників угруповання”, — розповів Андрій Рубель.

На місці у затриманих вилучили зброю. Також за результатами обшуків за місцями проживання осіб, причетних до злочинної діяльності, вилучили помпову рушницю, пістолет Макарова, банківські картки, ноутбук, мобільні телефони, автомобілі.

Наразі трьом затриманим та ще одному члену угруповання повідомили про підозри. Залежно від ролі та участі у злочинній діяльності дії підозрюваних кваліфіковані:

ч. 5 ст. 190 (шахрайство),

ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі),

ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Прокурори Печерської окружної прокуратури вже звернулися до суду з клопотанням щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Тривають подальші заходи зі збору доказової бази для притягнення інших причетних осіб до відповідальності.

Максимальне покарання за інкримінованими статтями, яке може загрожувати фігурантам, до 12 років позбавлення волі, повідомили у поліції.