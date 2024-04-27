Політика

Вночі над Україною збито 21 ракету з 34

27 Квітня 2024 08:49
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Штурмовик МіГ-31К Військово-повітряних сил Росії з ракетою "Кинжал" на борту / Фото Getty Images

У ніч на 27 квітня 2024 року російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів, повідомив командувач Повітряними силами ЗСУ Микола Олещук.

За його словами ворог застосував 34 ракети повітряного, наземного та морського базування:

  • 9 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 9 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
  • 2 зенітні керовані ракети С-300;
  • 2 крилаті ракети «Іскандер-К»;
  • 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із літаків МіГ-31К;
  • 8 крилатих ракет «Калібр» із акваторії Чорного моря.

В результаті протиповітряного бою знищено 21 повітряну ціль:

  • 6 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 8 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
  • 1 крилату ракету «Іскандер-К»;
  • 6 крилатих ракет «Калібр».

“До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України. Дякую усім підрозділам, хто цієї ночі відбивав ракетну атаку окупантів”, – написав Олещук у Telegram.


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