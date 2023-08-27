Влада призначила послом в Угорщині екскурсовода-соціолога, — блогер

Послом України в Угорщині влада призначила закарпатського професора-екскурсовода Федора Шандора, який до вступу у «Слугу Народу» підробляв на виборах соціологом. Про це написав у себе на Facebook сторінці політолог Володимир Макарівський, повідомляють Факти.

«Кадрова політика „зеленоі монобільшості“ продовжує вражати. Чому так? Тому, що закарпатський екскурсовод-псевдосоціолог з партії „Слуга Народу“, яким насправді є пан Шандор, на мій погляд, менш за все міг би розраховувати на представлення інтересів нашої держави в Угорщині. За моїм інсайдом, партія влади розкручувала його спочатку на голову облради. Тоді з’явилося купа однакових публікацій „професор-військовий, який читає лекції на передовій“. Але насправді це піар, він був на фронті, але точно не на передовій. Інакше б у нього навряд чи б знайшовся час, щоб читати лекції. До того, як вступити до „Слуги Народу“, підробляв екскурсоводом, а під час виборів на Закарпатті виступав як соціолог, який прогинався під будь-яку владу. Тепер він зі „слугами“ та їх губернатором. Цікаво, що перед призначенням послом в Угорщину, почав всім розповідати, що він угорець, а не українець, хоча до цього про свою національність чомусь мовчав. Якщо подивитись його останні виступи в ЗМІ в ролі кандидата у посли, то це жах. Хоча чого можна очікувати від екскурсовода-соціолога?», — написав Макарівський.

Він зазначив, що для Офісу Президента та для України в цілому, нічого хорошого такий посол не принесе.

«Для ОП це в результаті вилізе боком. Бо, кажуть у нього захмарні амбіції, він використовує цю посаду для власного піару за рахунок Президента, якого він згадує в своїх промовах кожні 5 хвилин — за всі проблеми у нього відповідає Зеленський. Якщо подивитися його виступи, то складається враження, що він із Президентом постійно „на телефоні“. На жаль, і для України нічого хорошого такий посол не принесе, який замість того, щоб піднімати імідж країни, нещадно її критикує», — написав політолог.

Нагадаємо, 8 серпня президентка Угорщини Каталін Новак попередньо узгодила нового посла України Федора Шандора. Прохання про агреман до Будапешта Київ написав декілька місяців тому, але угорська сторона схвалила його лише наприкінці серпня.