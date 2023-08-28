Веніславський заявив, що передумов для посилення мобілізації наразі немає

На сьогодні не існує додаткових передумов для посилення мобілізації в Україні, призов відбувається в плановому режимі.

Про це в етері телемарафону сказав нардеп, член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федів Веніславський.

За його словами, територіальні центри комплектування та соцпідтримки (ТЦК та СП) вручають повістки тим військовозобов’язаним, військово-облікові спеціальності яких потрібні на фронті, на передовій лінії.

“В Україні на цей момент якихось необхідних передумов для збільшення кількості військовозобов’язаних для їх мобілізації немає. Все відбувається в тому плановому режимі, як відбувалось з перших днів війни”, — сказав нардеп.

За словами Веніславського, ТЦК продовжують комплектувати військові підрозділи, які зазнали втрат.

“Окрім того, оскільки ми намагаємося сформувати ті резерви, які забезпечать швидке просування і деокупацію всієї території, формуються нові військові підрозділи. Їх також необхідно забезпечувати відповідними військовослужбовцями”, — сказав він.