В “Укренерго” розповіли про наслідки першої за півроку атаки на енергосистему

Наслідком першої за шість місяців ворожої атаки є пошкодження енергооб’єктів в західному та центральному регіонах України. Висновки про початок нової терористичної кампанії проти цивільної інфраструктури поки робити зарано.
Про це повідомляє прес-служба “Укренерго”.
“Сьогодні вранці, 21 вересня, через масовану ракетну атаку ворога зазнали пошкоджень об’єкти в західному та центральному регіонах. Було частково знеструмлено споживачів в Рівненській та Житомирській областях”, – йдеться в повідомленні.
Наразі роботу магістральних мереж в регіоні відновлено, триває заживлення побутових споживачів в мережах обленерго, додали в прес-службі.
Також під час атаки зазнали пошкоджень мережі обленерго в Дніпропетровській, Київській, Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу після відбою тривоги, повідомили в “Укренерго”.
У прес-службі зазначають, що “зараз зарано робити висновки щодо початку нової терористичної кампанії проти цивільної інфраструктури”.