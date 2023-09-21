Економіка

В “Укренерго” розповіли про наслідки першої за півроку атаки на енергосистему

21 Вересня 2023 10:53
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електроенергія, ракетний удар

Наслідком першої за шість місяців ворожої атаки є пошкодження енергооб’єктів в західному та центральному регіонах України. Висновки про початок нової терористичної кампанії проти цивільної інфраструктури поки робити зарано.

Про це повідомляє прес-служба “Укренерго”.

“Сьогодні вранці, 21 вересня, через масовану ракетну атаку ворога зазнали пошкоджень об’єкти в західному та центральному регіонах. Було частково знеструмлено споживачів в Рівненській та Житомирській областях”, – йдеться в повідомленні.

Наразі роботу магістральних мереж в регіоні відновлено, триває заживлення побутових споживачів в мережах обленерго, додали в прес-службі.

Також під час атаки зазнали пошкоджень мережі обленерго в Дніпропетровській, Київській, Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу після відбою тривоги, повідомили в “Укренерго”.

У прес-службі зазначають, що “зараз зарано робити висновки щодо початку нової терористичної кампанії проти цивільної інфраструктури”.


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