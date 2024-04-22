Суспільство

В Україні збережеться прохолодна погода

22 Квітня 2024 21:53
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Золотомушка червоночуба / Фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

У ніч на вівторок, 23 квітня, в Україні очікується невеликий дощ, удень без опадів, на півдні та південному заході країни вночі та вранці місцями туман.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8°, у західних областях 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; удень 11-16° тепла, на Закарпатті та південному сході 16-21°.

На високогір’ї Карпат уночі невеликий мокрий сніг, температура 0-5° морозу; вдень 0-5° тепла.

У Києві в ніч на вівторок невеликий дощ, удень без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 13-15°.

У середу, 24 квітня, у більшості областей України дощі, вночі на Лівобережжі, вдень у південній і східній частині без істотних опадів. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, вночі на Правобережжі, вдень в Україні пориви 15-20 м/с. Температура вночі в західних і північних областях 4-9°, удень 10-15°; на решті території вночі 8-13°, удень 18-23°.

На високогір’ї Карпат мокрий сніг; температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві в середу дощ. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.


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