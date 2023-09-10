В Україні загинули двоє іноземців, співробітників гуманітарних місій

Російські військові відкрили вогонь по автомобілю гуманітарної організації Road to Relief, який їхав зі Слов’янська в напрямку Бахмута і в якому знаходилося четверо іноземців, двоє з них загинули. Про це йдеться на сторінці організації в Instagram та у повідомленні іспанської газети El Mundo.

«Коли вони проїжджали через Часів Яр, їхня машина зазнала нападу з боку російських військ. Внаслідок прямого влучення машина перекинулася і спалахнула», — сказано в повідомленні організації.

Влада Іспанії підтвердила, що одна із загиблих — громадянка Іспанії 32-річна Емма Ігуаль. Другий загиблий – громадянин Канади Антоні Гнат.

Двоє інших волонтерів – громадяни Німеччини – отримали осколкові поранення та опіки та перебувають у лікарні.

Організація Road to Relief створена у березні 2022 року та займається гуманітарною допомогою мешканцям українських населених пунктів, що знаходяться на лінії фронту, та евакуацією людей із зони бойових дій.