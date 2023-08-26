Суспільство

В Україні очікується спекотна погода

26 Серпня 2023 20:59
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У західних і північних областях України в неділю, 27 серпня, місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 16-21°, на узбережжі морів до 24°; вдень 29-34, у південно-західних областях до 36°, у східних та Сумській областях 26-31; у Карпатах вночі 11-16°, вдень 23-28°.

У Києві в ніч на неділю без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі близько 20°, вдень 30-32°.

У понеділок, 28 серпня, в Україні, крім східних областей та Криму, місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 18-23°, вдень 31-36°, у східних, північно-східних областях 24-29°.

У Києві в понеділок місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 20-22°, вдень 33-35°.


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