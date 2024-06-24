В провідному харківському виші проректор протягом десятиліття привласнював мільйони за рахунок “мертвих душ”

У Харкові викрито схему багатомільйонних розкрадань коштів одного з провідних вишів. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, у 2012 році проректор з науково-педагогічної роботи одного з харківських університетів разом з директором компанії, яка виконувала підрядні ремонтні роботи цього вишу, вирішили організувати схему заволодіння бюджетними коштами навчального закладу.

Посадовець університету запропонував очільнику фірми взяти на роботу у виші фіктивних працівників. Той погодився на це та залучив до плану виконроба, який допомагав шукати робітників.

Так, з 2012 по 2023 роки до вишу прийняли 9 людей на посади працівників з обслуговування приміщень, серед яких були родичі та знайомі організаторів цієї схеми.

За словами правоохоронців, «мертві душі» не знаходились на робочих місцях та не виконували обов’язки, проте їм щомісяця нараховували заробітну плату та премії.

Надалі фігуранти знімали кошти з карток фіктивних працівників вишу та привласнювали. Загальна сума необґрунтовано нарахованих та виплачених заробітних плат та премій становить майже 14,3 млн гривень.

Правоохоронці повідомили про підозру трьом чоловікам за ч. ч. 4, 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих і особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану.

Їм може загрожувати позбавлення волі на строк до дванадцяти років.

За понад десятиліття у головного фігуранта кілька разів змінювались посади в університеті. З 2012 по 2018 рік він був проректором з науково — педагогічної роботи, з 2018 по 2023 роки — ректором, а з травня 2023 року його призначили на посаду Першого проректора університету. Наразі суд відсторонив його від займаної посади.