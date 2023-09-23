В Балаклії за півмільйона встановили знак “Я люблю Балаклію”

У деокупованій Балаклії міське управління благоустрою уклало договір про капітальний ремонт знаку “Я люблю Балаклію” на суму майже 564 тисяч гривень, пише Суспільне.

Угоду про ремонт знаку 22 вересня опублікували у системі публічних закупівель ProZorro. Про це повідомляє Харківський антикорупційний центр.

За його даними, у липні майже 12 000 гривень заклали на розробку кошторисної документації для ремонту знаку, а роботи заплановані на 2023-2024 роки.

У деокупованій Балаклії міське управління благоустрою уклало договір про капітальний ремонт знаку “Я люблю Балаклію” на суму майже 564 тисяч гривень.

“Загальна вартість капремонту знаку майже дорівнює вартості трикімнатної квартири з гарним ремонтом у центрі міста. Але і це ще не все. На початку вересня, перед самою річницею звільнення Балаклії від російських окупантів, місцева влада прозвітувала, що вже відновила знак “Я люблю Балаклію”, — сказано в дописі антикорупційного центру.

За даними ХАЦу, за 2019-2021 роки на ремонт знаку витратили майже 165 тисяч гривень. Усі договори підписали з ФОП Носенко Руслан Володимирович.

“Для порівняння, у Сумах в цьому році вирішили зробити не капітальний, а поточний ремонт знаку “Я люблю Суми”, який обійшовся в 53 тисячі гривень”, — додали в антикорупційному центрі.

Відновити знак вирішили після звернення місцевої Молодіжної ради, сказав Суспільне Харків начальник Балаклійської міської адміністрації Віталій Карабанов.

“У міському бюджеті не було одразу грошей. Тому фірма, яка займалася, вона виготовила та встановила знак, а договори на оплату уклали з відтермінуванням. Процесом виготовлення цього знаку займалася Молодіжна рада. Ми обіцяли комунікацію, підтримати та оплатити. У нас витрачаються кошти і на відновлення будинків. Я ж кажу, я не від себе робив це, а на підставі звернення самої молоді. Розумію, що доцільність-недоцільність, але молодь вважає, що це — символ Балаклії. Цей знак знищили окупанти, майже на 100%. Я так розумію, ті компоненти, з яких він виготовлявся, мабуть, коштують дорого”, — пояснив Карабанов.

Голова молодіжної ради Балаклії Ірина Михайлова не коментує високу вартість знаку. Говорить, його ремонтували за зверненням місцевих жителів.

“Після деокупації, коли вже повернулися всі, ми написали звернення від нас, від мешканців Балаклії, чого саме не вистачає громаді. І там було про відновлення знаку. Його відновили саме до річниці звільнення Балаклії. А щодо бюджету, я не можу вам сказати. Бо ми просто як консультативний орган, який проконсультував чого не вистачає молоді у громаді, або громадянам”, — сказала Ірина Михайлова.