Політика

Уряд заборонив виїзд чиновників за кордон без поважних причин

27 Січня 2023 18:02
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закон

На виконання рішення РНБО Уряд схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин.

Як повідомив голова Уряду Денис Шмигаль, народні депутати, урядовці, представники місцевої влади, прокурори, судді та багато інших посадовців можуть перетинати державний кордон на підставі службового відрядження. “Виїхати за кордон для переговорів, для лікування, для догляду за неповнолітніми дітьми — можна. Кататися на відпочинок — ні”, – написав він у Telegram.

“На жаль, є ті, хто навіть під час війни не зрозумів цих базових речей. Тому було рішення РНБО, був відповідний указ Президента України і тепер є відповідна постанова Кабінету Міністрів”, – додав він.


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Уряд заборонив виїзд чиновників за кордон без поважних причин
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