Українські воїни продовжують вести наступ на двох напрямках, – Генштаб

Українські бійці продовжують вести наступ на двох напрямках, відбили понад 10 атак росіян поблизу Мар’їнки та знищили станцію РЕБ противника.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом доби відбулось 33 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 38 авіаційних ударів, здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Визначені підрозділи Збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Бучки Чернігівської області; Волфине, Яструбине, Кіндратівка, Володимирівка, Біловоди, Степок, Новодмитрівка Сумської області, а також Козача Лопань, Стрілеча, Вовчанськ, Бударки, Тополі Харківської області.

На Куп’янському напрямку завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Комісарове, Петропавлівка, Іванівка, Піщане, Сенькове Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Синьківка, Табаївка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів поблизу Копанків Харківської області; Невського Луганської області; Спірного, Серебрянки Донецької області.

Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Григорівка, Виїмка, Веселе, Привілля Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області. Завдав авіаційного удару поблизу Богданівки Донецької області.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема Васюківка, Григорівка, Часів Яр, Біла Гора, Залізне Донецької області. Фіксується нарощення щільності мінно-вибухових загороджень.

На Авдіївському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Авдіївки Донецької області. Наші захисники відбили атаку ворога в районі південніше Тоненького Донецької області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Степове, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили понад 10 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області. Також наші захисники успішно відбили атаки ворога в районі Новомихайлівки Донецької області.

Противник завдав авіаційних ударів біля Красногорівки та Мар’їнки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів перебували такі населені пункти, як Олександропіль, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку нашими оборонцями успішно відбито атаку противника в районі західніше Старомайорського Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара, Великої Новосілки, Урожайного, Старомайорського Донецької області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах Роботиного та Вербового Запорізької області. Окупанти завдали авіаційних ударів неподалік Новодарівки, Роботиного, Новоданилівки, Оріхова Запорізької області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Оріхів, Степногірськ Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару біля Ольгівки Херсонської області.

Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів Херсонської області, серед яких Гаврилівка, Республіканець, Миколаївка, Антонівка, Кізомис Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 удари по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, зенітно-ракетний комплекс, 13 артилерійських засобів та станцію РЕБ противника.