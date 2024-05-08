Суспільство

Українців попередили про заморозки

8 Травня 2024 21:52
читать на русском →
Ілюстративне фото / Суспільне

У четвер, 9 травня, в Україні без опадів, лише в Карпатах і Криму невеликі короткочасні дощі, вітер північний, північно-східний, 3-8 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі в Україні 1-6°С тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°С, у Чернігівській та Сумській областях заморозки в повітрі 0-3°С, у південній частині та на Закарпатті 7-12°С тепла; в Україні вдень 15-20°С, у північних, східних, Полтавській та Черкаській областях 10-15°С тепла.

У Києві в четвер без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-6°С тепла, вдень 12-14°С.

У п’ятницю, 10 травня, в Україні без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура вночі 1-6°С тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°С, у Сумській, Харківській та Луганській областях заморозки в повітрі 0-3°С, на Закарпатті та узбережжі морів 5-10°С тепла; вдень 13-18°С, у південній, південно-західній частинах 17-22°С.

У Києві в п’ятницю без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура вночі 4-6°С тепла, вдень 15-17°С.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
8 Травня 2024 19:49

У Раді розглядають дві моделі економічного бронювання
8 Травня 2024 21:15

Мінінфраструктури планують розділити на два окремі відомства, – ЗМІ
8 Травня 2024 20:11

На фронті відбулося 121 бойове зіткнення, – Генштаб
8 Травня 2024 17:50

Зеленський запросив Орбана на Саміт миру
8 Травня 2024 17:20

У ЄС погодили використання прибутків від активів РФ для України
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Чому Путін – Володимир?
Юрій САПРОНОВ

Точкой отсчёта будет 1-й саммит Мира
Костянтин НЕМІЧЕВ

ХАРКІВ
Юрій БУТУСОВ

Найчастіші питання
Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
Максим ЖОРІН

Війна – справа молодих
усі думки