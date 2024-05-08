Українців попередили про заморозки

У четвер, 9 травня, в Україні без опадів, лише в Карпатах і Криму невеликі короткочасні дощі, вітер північний, північно-східний, 3-8 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі в Україні 1-6°С тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°С, у Чернігівській та Сумській областях заморозки в повітрі 0-3°С, у південній частині та на Закарпатті 7-12°С тепла; в Україні вдень 15-20°С, у північних, східних, Полтавській та Черкаській областях 10-15°С тепла.

У Києві в четвер без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-6°С тепла, вдень 12-14°С.

У п’ятницю, 10 травня, в Україні без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура вночі 1-6°С тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°С, у Сумській, Харківській та Луганській областях заморозки в повітрі 0-3°С, на Закарпатті та узбережжі морів 5-10°С тепла; вдень 13-18°С, у південній, південно-західній частинах 17-22°С.

У Києві в п’ятницю без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура вночі 4-6°С тепла, вдень 15-17°С.