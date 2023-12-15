Україна отримає понад $1,3 млрд від Світового банку

Світовий банк оголосив про виділення Україні пакета фінансової допомоги на 1,34 мільярда доларів. З них фінансуватимуть критично важливі державні послуги на національному та регіональному рівнях в Україні.

Про це йдеться в повідомленні Світового банку.

Зокрема, кошти витрачатимуть на таке:

пенсії для людей похилого віку;

підтримка внутрішньо переміщених осіб;

заробітна плата для вчителів та працівників служб із надзвичайних ситуацій.

До пакета ввійшли 1,086 мільярда доларів від уряду Японії, 20 мільйонів від уряду Швейцарії, 50 мільйонів від Сполучених Штатів Америки, а також 190 мільйонів від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF).

«Фінансова допомога міжнародних партнерів дає нам можливість забезпечувати макрофінансову стабільність України та спрямовувати всі внутрішні ресурси на потреби нашої армії», — сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.