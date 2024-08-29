У трьох районах Києва впали уламки “Шахедів”: є пошкодження 

У ніч на 259 серпня у столиці зафіксували падіння уламків на територію житлової забудови в Дніпровському, Голосіївському та Деснянському районах.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко

“Триває атака ворожих БпЛА на Київ. В столиці працює протиповітряна оборона. В Дніпровському районі міста попередньо зафіксовано падіння уламків на територію житлової забудови. За оперативною інформацією – без руйнувань та потерпілих. Дані уточнюються та оновлюються”.

На місці падіння “Шахеда” без руйнувань та потерпілих, пожежі не виявлено.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що уламки впали на дитячий майданчик між будинками.

О 5.42 Попко повідомив, що внаслідок атаки ударних БпЛА в Голосіївському районі Києва уламки безпілотника впали на територію житлової забудови. У багатоквартирному будинку пошкоджено вікна та двері. Інформація щодо потерпілих встановлюється. На місце виїхали оперативні служби.

Пряма мова Кличка: “За інформацією оперативних служб, у Голосіївському районі столиці уламками пошкоджені вікна та двері в квартирі на 6 поверсі житлового будинку.

В квартирі виявлено невеликий уламок, схожий на гайку. Екстрені служби прямують на місце. Інформація щодо завданої шкоди та потерпілих зʼясовується.”

О 6.24 Кличко повідомив про виклик екстрених служб в Деснянський район, де, за повідомленнями мешканців, впали уламки дрона. Підрозділи прямують на місце.

Пізніше він додав, що у Деснянському районі горить альтанка в котеджному містечку. Рятувальники прямують на місце. Інформація про постраждалих наразі не надходила.