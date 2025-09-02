СБУ назвала підозру генералу Вітюку помстою з боку НАБУ та САП

Співробітники НАБУ та САП оголосили підозру бригадному генералу Служби безпеки України Іллі Вітюку. СБУ сприймає такі дії, як відповідь на затримання Службою кількох співробітників Національного антикорупційного бюро наприкінці липня цього року.

Про це заявили в СБУ.

У Службі безпеки нагадали, що викрили на торгівлі з РФ (ст. 111-2 ККУ) одного з керівників міжрегіональних управлінь НАБУ, а іншого співробітника Бюро — затримала за державну зраду та передачу інформації до РФ (ст. 111 ККУ).

“На переконання СБУ, оголошення підозри Іллі Вітюку з боку Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури є помстою з боку НАБУ та САП за те, що Служба безпеки України ефективно протидіє російському впливу на державні органи та викрила кількох співробітників Бюро на вчиненні злочинів”, — йдеться в повідомленні.

Як зазначили в СБУ, підозру Іллі Вітюку оголошено саме після резонансних затримань представників Бюро, хоча відповідне кримінальне провадження було відкрито майже півтора року тому.

“За цей час співробітники НАБУ й САП не змогли зібрати переконливу доказову базу, яка б підтвердила незаконне збагачення та недостовірне декларування, котре інкримінується Іллі Вітюку”, — зазначили у Службі безпеки.

У СБУ підкреслили, що приводом для відкриття справи стала квартира, яку родина Вітюка нібито придбала за заниженою ціною на незаконні кошти. Водночас слідство проігнорувало висновки експертиз і НАЗК, які не виявили ознак незаконного збагачення, підтверджені доходи від підприємницької діяльності його дружини та свідчення очевидців, що спростовують версію обвинувачення.