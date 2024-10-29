У рамках “таємної частини” плану перемоги Зеленський попросив у США “Томагавки”

У рамках непублічних деталей “плану перемоги” президент України попросив у Вашингтона далекобійні крилаті ракети Tomahawk.

Про йдеться у матеріалі The New York Times.

Деталі: За словами анонімного високопосадовця США, Зеленський просив про “Томагавки” як частину неядерного пакету стримування, який є складовою його “плану перемоги”. Ракети Tomahawk здатні вражати цілі на відстані понад 1500 км — що в сім разів перевищує дальність ATACMS, які Україна вже отримала в обмеженій кількості.

Коментар співрозмовника: таке прохання Києва оцінюється як “абсолютно нереалістичне”.

За словами джерел, список далекобійних цілей у Росії, який Україна передала США в спробі отримати дозвіл на використання американських ракет на території РФ, значно перевищує кількість озброєнь, які США чи їхні союзники могли б надати, не ризикуючи власними потребами у разі загострення ситуації на Близькому Сході чи в Азії.

Видання також повідомляє, що Зеленський був “вражений” відмовою США зняти обмеження на далекобійні ракети після зустрічі з Байденом у вересні, посилаючись на чотирьох поінформованих співрозмовників.