Суспільство

У поліції Петербурга створено відділ контролю за безпілотниками

12 Травня 2023 12:32
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росія

Після введення обмежень для безпілотників у Петербурзі у поліції регіону було сформовано спеціальний відділ з охорони неба, пише “Фонтанка”.

Як повідомляє прес-служба ГУ МВС у Петербурзі та області, до спецвідділу набирали переважно співробітників, які повернулися з окупованих територій України.

Серед завдань — мобільне патрулювання для встановлення та затримання операторів дронів. У патрулі входять стрілки, озброєні снайперськими гвинтівками та карабінами, а також фахівці з використання технічних засобів придушення та нейтралізації безпілотників.


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