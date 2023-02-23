Суспільство

У Лондоні біля посольства РФ з’явився величезний український прапор

23 Лютого 2023 17:19
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війна

Група активістів вилила сотні літрів жовтої та синьої фарби на дорогу біля російського посольства в Лондоні, щоб створити величезний український прапор напередодні річниці вторгнення Москви, повідомляє агенція Reuters.

Група «Led By Donkeys» зупинила рух транспорту, перш ніж розлити понад 300 літрів фарби по дорозі, використовуючи тачки та щітки, щоб створити прапор площею 500 квадратних метрів.

Поліція Лондона повідомила, що трьох чоловіків і одну жінку затримали за підозрою у заподіянні шкоди та перешкоджанні руху на шосе.

Посольство РФ наразі публічно на це не реагувало.


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